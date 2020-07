Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen) Feuerwehreinsatz wegen eines in Brand geratenen Baumes (29.07.2020)

Geisingen (ots)

Ein in Brand geratener Baum erforderte am Mittwochmittag gegen 11.30 Uhr den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Geisingen in der freien Flur beim Parkplatz Wartenberg an der Bundesstraße 31 zwischen Gutmadingen und der Kreisgrenze. Es ist davon auszugehen, dass ein am Dienstagnachmittag erfolgter Blitzeinschlag in den einzeln stehenden Baum letztlich zu dem Feuer führte. Der Baum musste zwischenzeitlich gefällt werden.

