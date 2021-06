Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Motorradfahrer muss ausweichen und wird schwer verletzt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 13.06.2021, soll ein Auto auf der Kreisstraße 6556 zwischen Nöggenschwil und Weilheim zu weit links gefahren sein, weshalb ein entgegenkommender Motorradfahrer auswich und von der Straße abkam. Der 31-jährige Motorradfahrer verletzte sich schwer. Er war gegen 13:30 Uhr in Richtung Weilheim unterwegs, als ihm der Pkw in einer Kurve mittig der Straße entgegengekommen sein soll. Der Motorradfahrer zog seine Maschine nach rechts, kam auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle. Er kollidierte mit einem Schild und stürzte eine Böschung hinunter. Zur einer Berührung mit dem Pkw kam es nicht. Bei diesem soll es sich um einen dunklen Volvo gehandelt haben. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei rund 7000 Euro. Um Zeugenhinweise bittet die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8963-0.

