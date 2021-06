Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Sturz eines Motorradfahrers - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 13.06.2021, gegen 15:30 Uhr, ist ein Motorradfahrer auf der B 518 bei Wehr-Öflingen gestürzt. Der 34-jährige war in einer Kurve vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts geraten. Er kam zu Fall und rutschte über die Straße. Dabei verletzte er sich leicht. Er wurde ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Sein Motorrad wurde nur leicht beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell