Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Täter schlugen Scheibe ein

Weitere Zeugen gesucht

Sonsbeck (ots)

Am Samstag gegen 19.45 Uhr hörte ein Anwohner an der Herrenstraße einen lauten Knall. Als er nachsah, stellte er eine beschädigte Tür am dortigen Gemeindehaus fest.

Daraufhin rief der Mann die Polizei. Diese konnten jedoch trotz einer sofortigen Fahndung keine Hinweise mehr auf die Vandalen erlangen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell