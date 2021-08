POL-ROW: +++Spiegel am PKW abgetreten+++PKW in Vollbrand+++Farbschmierereien an einem Trafohäuschen+++Unfallverursacher flüchtet zu Fuß

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

+++Spiegel am PKW abgetreten - Verursacher unbekannt+++

Bremervörde - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Bremervörde zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. An einem in der Straße "Beim Schlagbaum" abgestellten Kleinwagen wurde der linke Außenspiegel offensichtlich abgetreten. Hinweise zu einem Täter liegen der Polizei derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden kann hier mit etwa 800 Euro beziffert werden. Entsprechende Hinweise nimmt die Polizei Bremervörde unter Tel.: 04761-99450 entgegen.

+++PKW in Vollbrand - Stau auf der BAB 1+++

Heidenau - Am Sonntagmittag geriet ein Fahrzeug während der Fahrt in Brand. Der Fahrzeugführer konnte den PKW noch rechtzeitig auf dem Seitenstreifen lenken und sich in Sicherheit bringen. Wegen der starken Rauchentwicklung und den Löscharbeiten der Feuerwehr Heidenau, war eine Vollsperrung der A1 in Richtung Bremen erforderlich. Hierdurch kam es zu einem Rückstau von etwa 10 Kilometern Länge. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Durch die Brandzehrung ist auch die Fahrbahnoberfläche in Mitleidenschaft gezogen worden. Erforderliche Instandsetzungsarbeiten werden am Vormittag des 02.08.2021 durchgeführt. Hierdurch kann es erneut zu Verkehrsbehinderungen kommen. (Lichtbilder in der digitalen Pressemappe)

+++Farbschmierereien an einem Trafohäuschen+++

Sittensen - Auf dem Heimweg von einem Fußballspiel in Schleswig-Holstein, stoppten ca. 300 Anhänger eines Fußballclubs aus Nordrhein-Westfalen am Shell-Autohof in Sittensen. Diese Rast nutzte ein Teil der Fans um sich unschön mittels Graffiti an einem Trafohäuschen zu verewigen und ihren Unrat zu hinterlassen. Durch schnelles einschreiten der Autobahnpolizei Sittensen konnten weitere Schmierereien verhindert und erste Informationen zu den Verursachern gewonnen werden. Weitere Ermittlungen zu diesem Sachverhalt werden durch die Polizeistation Sittensen geführt.

+++Unfallverursacher flüchtet zu Fuß+++

Selsingen - Am späten Sonntagabend kam es in Granstedt, auf der dortigen Dorfstraße, zu einem Verkehrsunfall. In einer scharfen Rechtskurve kam der unbekannte Fahrzeugführer eines Mercedes nach links von der Fahrbahn ab, überquerte den dortigen Fußweg, prallte gegen eine Scheune und angrenzende Stallwand. Vor Ort konnte die Polizei nur noch einen total zerstörten PKW vorfinden. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Ermittlungen hierzu werden durch die Polizeistation Selsingen geführt, welche entsprechende Hinweise unter der Tel.: 04284-917550 entgegennimmt.

