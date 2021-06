Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Mittwoch, 30. Juni 2021:

Peine (ots)

Stederdorf: Verkehrsunfall, eine Person leicht verletzt, 18000 Euro Schaden

Dienstag, 29.06.2021, gegen 07:20 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah am Dienstagmorgen eine 23-jährige Autofahrerin aus Peine beim Linksabbiegen auf der Kreisstraße 75, Ortsumgehung Stederdorf, dortige Autobahn-Anschlussstelle, einen entgegenkommenden bevorrechtigten PKW eines 50-jährigen Fahrers aus Peine. Durch die Kollision wurde der 38-jährige Beifahrer des 50-Jährigen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 18000 Euro Schaden, die Autos mussten abgeschleppt werden.

Peine: Glasscheibe einer Bushaltestelle eingeschlagen

Dienstag, 29.06.2021, zwischen 14:45 Uhr und 17:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter schlug am Dienstag, zwischen 14:45 Uhr und 17:00 Uhr, eine Scheibe am Unterstand einer Bushaltestelle an der Hannoverschen Heerstraße in Peine ein. Der entstandene Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise: 05171 / 999-0.

Wendeburg: Abflammarbeiten führen zum Brand einer Hecke

Dienstag, 29.06.2021, gegen 17:00 Uhr

Durch Funkenflug bei Abflammarbeiten von Unkraut mit einem Gasbrenner geriet am Dienstagnachmittag eine Hecke in Wendeburg, Südwinkel, in Brand. Durch das Feuer wurden eine angrenzende Hausfassade sowie ein geparktes Wohnmobil ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Letztendlich konnte das Feuer durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20000 Euro geschätzt.

Vechelde / Denstorf: Diebstahl eines Kupferstromkabels

Freitag, 29.06.2021, 14:30 Uhr, bis Montag, 28.06.2021, 10:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende von einer Baustelle in Denstorf, Mölderweg, ein zirka 40 m langes Kupferstromkabel im Wert von rund 650 Euro. Hinweise: 05302 / 93049-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell