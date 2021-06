Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 29. Juni 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: PKW beschädigt

Mittwoch, 16.06.2021, zwischen 09:30 Uhr und 17:30 Uhr

Ein in einer Tiefgarage in Salzgitter Lebenstedt, Joachim-Campe-Straße, abgestellter PKW Toyota wurde von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Der oder die Täter hatten ein gefülltes Saucenglas durch eine Dachöffnung der Tiefgarage auf den PKW geworfen. Hierdurch zersprang das Glas und die Sauce bedeckte den PKW. Weiterhin wurde das Auto durch das Glas am Dach nicht unerheblich beschädigt. Tatzeit: Mittwoch, 16.06.2021, zwischen 09:30 Uhr und 17:30 Uhr. Hinweise: 05341 / 1897-0

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell