POL-WE: Karben: PKW erfasst Kind - Rettungshubschrauber im Einsatz

In der Groß-Karbener Robert-Bosch-Straße ist am Donnerstagnachmittag eine sechsjährige Radfahrerin von einem PKW erfasst und überrollt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte das verletzte Mädchen in ein Krankenhaus. Gegen 15 Uhr war die 35-jährige Fahrerin eines Ford auf der Robert-Bosch-Straße unterwegs in Richtung Bahnhofstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand überquerte das in Begleitung von Mutter und Schwester befindliche Kind etwa in Höhe des dortigen Kinos die Fahrbahn. Der PKW erfasste das Kinderfahrrad, die Sechsjährige stürzte, das Auto rollte über sie. Nun ermittelt die Polizei, wie es zu dem Verkehrsunfall kommen konnte. Mögliche bislang nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Station in Bad Vilbel zu melden, Tel. 06101/5460-0.

