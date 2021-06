Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 30. Juni 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Beim Einkauf bestohlen

Montag, 28.06.2021, gegen 14:00 Uhr

Beim Einkauf in einem Discounter in Cremlingen, Im Moorbusche, ist einer 84-jährigen Seniorin die Geldbörse aus dem Einkaufskorb entwendet worden. Der oder die Täter müssen eine günstige Gelegenheit ausgenutzt haben und die Geldbörse aus dem im Einkaufswagen abgelegten Einkaufskorb entwendet haben. In der Geldbörse befanden sich diverse persönliche Papiere, Bargeld sowie Schlüssel. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Autofahrerin fährt auf parkenden PKW auf

Dienstag, 29.06.2021, 08:05 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine 68-jährige Autofahrerin am Dienstagmorgen mit ihrem PKW in Schöppenstedt, Bosselhaistraße, nach rechts von ihrem Fahrstreifen ab und prallte gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW. Dieser PKW wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen weiteren parkenden PKW aufgeschoben. Die Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. An allen drei Autos entstand erheblicher Sachschaden, die Schadenshöhe wird auf rund 15000 Euro geschätzt.

Adersheim: Verstoß nach dem Tierschutzgesetz, Hinweise gesucht

Freitag, 25.06.2021, gegen 17:30 Uhr

Am Freitagnachmittag gegen 17:30 Uhr wurde die Polizei informiert, dass Zeugen in Adersheim, Theodor-Reiche-Straße, eine verendete Taube aufgefunden hätten, die offenbar mit Pfeilen aus einem Blasrohr getötet worden war. Vor Ort bestätigten sich diese Angaben. Ein bislang unbekannter Täter hat demnach vermutlich mit einem Blasrohr zu einer bislang unbekannten Zeit an einem unbekannten Ort auf die Taube mindestens zwei Pfeile abgeschossen. Die Taube wurde von zwei Pfeilen getroffen und verendete daraufhin. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell