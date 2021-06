Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis: 63-Jähriger verursacht mehrere Unfälle - eine Person leicht verletzt

Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 63-Jähriger befuhr am Montagmorgen gegen 06:53 Uhr die Hauptstraße in Richtung Mühlhausen, als er in Höhe der Hausnummer 31, aufgrund gesundheitlicher Probleme, auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Pedelec-Fahrer zusammen. Der 21-jährige Zweiradfahrer stürzte in der Folge auf die Motorhaube und weiter auf die Fahrbahn. Der 63-Jährige, der durch den Unfall zusätzlich unter Schock stand, überfuhr daraufhin ein auf dem Gehweg befindliches Verkehrszeichen. Anschließend streifte er mit seinem Skoda noch mehrere Meter an der Hausfassade eines Wohnhauses entlang bis sein nicht mehr fahrbereites Auto nach rund 300 Metern zum Stehen kam. Der 63-Jährige, der sich zunächst fußläufig von der Unfallstelle entfernt hatte, kehrte jedoch wenig später wieder an diese zurück und gab an, sich nicht mehr an den Unfallhergang erinnern zu können. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkohol- und Drogentest ergab letztendlich keinen Hinweis auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel. Der gestürzte, nur leicht verletzte Pedelec-Fahrer wurde zwischenzeitlich mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An Zweirad, Hausfassade, Verkehrszeichen und Skoda des 63-Jährigen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Den Führerschein des 63-Jährigen stellten die Beamten des Verkehrsdienstes Heidelberg vorläufig sicher. Ob dieser zukünftig wieder ein Fahrzeug führen darf, wird derzeit geprüft. Gegen ihn wird außerdem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

