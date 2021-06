Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Zusammenstoß zwischen Roller und Auto - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Bereits am Freitagabend, 11.06.2021 kam es im Stadtteil Neuen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rollerfahrer und einem Autofahrer. Ein 57-jähriger Mann war kurz vor 21 Uhr mit seinem Roller auf der rechten Linksabbiegerspur in der Berliner Straße in Richtung der Straße "Im Neuenheimer Feld" unterwegs. Nachdem er bei Rotlicht angehalten hatte, wechselte er beim Wiederanfahren auf die linke Linksabbiegerspur und stieß dabei mit einem auf der linken Spur fahrenden 26-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen. Der Rollerfahrer stürzte in der weiteren Folge auf die Fahrbahn, blieb jedoch unverletzt.

Da beide Beteiligten unterschiedliche Schilderungen abgaben, konnte der Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden. Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell