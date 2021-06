Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 32-jährige Frau sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Mittwoch, 09.06.2021 wurde eine 32-jährige Frau im Weinheimer Ortsteil Ofling von einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Die Frau war kurz vor 21 Uhr mit ihrem Hund in der Waidallee spazieren, als in Höhe einer Blumenwiese ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad sehr dicht an der 32-Jährigen vorbeifuhr und ihr dabei mit der Hand an das Gesäß fasste. Anschließend fuhr er mit gleichbleibender Geschwindigkeit, ohne sich umzudrehen, einfach weiter.

Zur Tatzeit war die Örtlichkeit stark frequentiert.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- Anfang 30 Jahre - ca. 190 cm groß - athletische Figur, eher schlank, aber muskulös - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - sonnengebräunt - helles, braunes, kurzes Haar, markant eckiger Haaransatz - trug blaue Shorts - trug einen Rucksack bei sich, der oben eckig zulief. Oben Cremeweiß, unten mit einem farbigen Streifen versehen

Zeugen, denen die genannte Person aufgefallen ist und die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell