Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf B38 // Pressemitteilung Nr.2

Nach dem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich B38/Westtangente ist die Unfallaufnahme abgeschlossen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte eine Fahrerin eines Rettungswagens mit Blaulicht und Martinshorn die Kreuzung an einer roten Ampel überqueren, als ein Audifahrer auf der B38 von der Autobahn kommend an einer grünen Ampel nach links in Richtung Saukopftunnel fahren wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wodurch die Fahrerin des Rettungswagens schwer, sowie drei weitere Unfallbeteiligte leicht verletzt wurden. Da der Rettungswagen Betriebsstoffe verlor, musste die Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

