Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zwei Radfahrer frontal ineinander gefahren // Pressemitteilung Nr.2

Heidelberg (ots)

Nach dem Frontalzusammenstoß zweier Radfahrer am Willy-Brandt-Platz ist der Unfallhergang nun geklärt. Ein 33-jähriger Radfahrer war auf dem Radweg von der Mittermaierstraße kommend in Richtung Montpellierbrücke unterwegs, als er rechts an einem Taxi, das verkehrsbedingt auf dem Radweg warten musste, vorbeifahren wollte. Eine entgegenkommende 31-jährige Radfahrerin wollte auf der gleichen Seite an dem Taxi vorbeifahren. Da die Sicht durch das wartende Taxi eingeschränkt war, erkannten die Beiden die Gefahrensituation zu spät und kollidierten. Der 33-Jährige verletzte sich bei der Kollision leicht, die 31-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell