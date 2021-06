Polizeipräsidium Mannheim

Rhein-Neckar-Kreis: unbekannter Motorradfahrer überholt verbotswidrig und flüchtet nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Am Montagabend gegen 18:15 Uhr setzte ein bislang unbekannter Motorradfahrer auf der Heddesheimer Straße (L631) in Fahrtrichtung Heddesheim zum Überholen zweier Autos an. Ca. in Höhe des Golfclubs scherte der Motorradfahrer, trotz ausgeschildertem Überholverbot, nach links aus und geriet kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn. In diesem Moment kam ihm ein 51-jähriger Skoda-Fahrer entgegen, der wiederum in Richtung Viernheim unterwegs war. Der Motorradfahrer streifte während seines Überholvorgangs den 51-Jährigen an der linken Fahrzeugseite und verursachte so Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Unfallverursacher setzte seinen Weg ungeachtet fort. Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können und insbesondere die beiden Autofahrer, die von dem Motorradfahrer überholt wurden, werden gebeten sich unter der Tel.: 06203 93050 zu melden.

