Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahrraddiebstahl verhindert - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Letzte Nacht (16. Mai) nutzte ein Mann die kurze Unachtsamkeit eines Reisenden am Kölner Hauptbahnhof aus und entwendete sein Fahrrad. Bundespolizisten stellten den Dieb, der zusätzlich noch Betäubungsmittel und ein Pfefferspray dabeihatte.

Am 16.05.2021 gegen 23:23 Uhr beobachteten Bundespolizisten auf ihrem Streifengang durch den Kölner Hauptbahnhof einen Fahrraddiebstahl auf dem Nachbargleis und begaben sich sofort dorthin. Während sich ein Reisender (43) auf Bahnsteig 4/5 an der Fahrplanauskunft informierte, nahm sich ein 37-jähriger Siegener dessen Rad, und entfernte sich. Umgehend bemerkte der Eigentümer den Diebstahlversuch und sprach den Tatverdächtigen an. Überrascht ließ dieser von seiner Beute ab und lief Richtung Treppenabgang - direkt auf die heraneilenden Beamten der Bundespolizei zu. Der Tatverdächtige kam den Aufforderungen der Polizisten nicht nach und verhielt sich unkooperativ, so dass diese die weitere Klärung des Sachverhaltes in die Diensträume der Bundespolizei verlegten. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten auch den Grund seiner Unruhe heraus: Neben einem griffbereiten Tierabwehrspray, führte der Mann Schmerzmittel, Heroinsteine (9,9g) und Amphetamine (4,2g) mit sich. Die Beamten eröffneten ihm die Tatvorwürfe des versuchten Diebstahls und den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Aussage, dass er sich das Fahrrad lediglich anschauen wollte, enttarnten die Bundespolizisten durch Videoauswertungen als Schutzbehauptung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell