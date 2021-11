Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Peine vom 05.11.2021:

Peine (ots)

Sachbeschädigung an Kindergarten

In der Nacht vom 03.11. auf den 04.11. hat eine oder mehrere unbekannte Personen einen erheblichen Schaden am Kindergarten in Wipshausen verursacht. Ein neben dem Haupteingang gelegener Außenwasserhahn wurde aufgedreht, wodurch die im Eingangsbereich verlegten Gehwegplatten teils massiv unterspült worden sind. Da das Wasser scheinbar über mehrere Stunden lief, drang es auch durch die Außenwände in zwei Kellerräume und führte dort zu einer regelrechten Überflutung. Hinweise auf mögliche Verursacher oder auffällige Beobachtungen nimmt die Polizei in Edemissen entgegen.

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Gegen 17:30 Uhr am 04.11. ereignete sich auf der K75 an der Autobahnauffahrt Peine-Ost ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Eine 43-jährige Frau aus Edemissen wollte auf die Autobahn Richtung Hannover abbiegen. Dabei übersah sie eine 24-jährige, die mit ihrem BMW aus Richtung der Ostrandstraße kam. Im Auffahrtsbereich kollidierten die beiden PKW. Beiden Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden. Dadurch, dass beide Autos mit Totalschaden zurückblieben entstand ein Sachschaden von rund 31.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die K75 phasenweise gesperrt, was zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen führte.

