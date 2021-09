Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen, Lkrs. Rottweil) Autofahrer übersieht Motorradfahrer (23.09.2021)

Schramberg-Sulgen (ots)

Schwerverletzt wurde ein 33-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr in der Max-Planck-Straße. Ein 61-jähriger Autofahrer wollte von einem Parkplatz in die Straße einfahren und übersah hierbei den Motorradfahrer, der in Richtung Vier-Häuser-Straße unterwegs war. Bei der Kollision und dem anschließenden Sturz verletze sich der 33-Jährige schwer. Nach der ersten notärztlichen Versorgung wurde er vom Rettungsdienst zum Feuerwehrhaus Sulgen gebracht, da dort in der Zwischenzeit ein Rettungshubschrauber gelandet war. Dieser flog ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an, zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell