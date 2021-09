Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar-Aistaig, Landkreis Rottweil) Unfall mit drei Verletzten (23.09.2021)

Aistaig (ots)

Ein Unfall mit drei Verletzten hat sich am Donnerstagmorgen in der Stuttgarter Straße ereignet. Eine 60-jährige Fahrerin eines VW wollte auf Höhe Hausnummer 42 nach links in einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 77-jährige Ford-Fahrerin. Bei der anschließenden Kollision verletzten sich beide Fahrerinnen sowie der 81-jährige Beifahrer im VW. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen transportierte die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

