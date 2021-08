Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210802-1: Unfall auf dem Weg zur Arbeit

Kerpen (ots)

Ein 55-Jähriger verlor die Kontrolle über sein Auto, das sich in der Folge überschlug.

Ein 55-Jähriger befand sich am Samstagmorgen (31. Juli) um 6.20 Uhr auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle, als er eigenen Angaben zufolge auf der Bundesstraße (B) 264 in Höhe Blatzheim gedankenversunken die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Nach einem Überschlag verletzte sich der Mann schwer. Er kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Vor Ort trafen Polizeibeamte auf den Verletzten, einen Zeugen (44) sowie auf die Rettungskräfte. Nach Angaben des Zeugen fuhr der 55-Jährige mit seinem Kleinwagen auf der B264 aus Türnich kommend in Richtung Düren. Nachdem er zunächst kurz auf den Gegenfahrstreifen geriet, brach sein Hyundai nach rechts aus, überfuhr den Grünstreifen und prallte gegen den Lärmschutzwall. Der Wall drückte den Wagen hoch, der sich daraufhin überschlug und auf dem Fahrstreifen auf dem Dach liegend zum Stehen kam (siehe Bild). Der schwerverletzte Fahrer konnte sich selbst befreien. Der Zeuge, der mit seinem Auto in entgegengesetzte Richtung fuhr, blieb bis zum Eintreffen der Rettungskräfte am Unfallort und schilderte den Unfallhergang. Der Verletzte gab an, in Gedanken gewesen zu sein.

Die Unfallaufnahme dauerte bis etwa 8.45 Uhr an. Den Wagen stellten die Beamten sicher. (bm)

