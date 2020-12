Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A 5 - Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen - Bergungsmaßnahmen laufen -Nachtragsmeldung

AchernAchern (ots)

Nachdem am Montagmorgen ein Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war, konnte die mittlere Fahrspur kurz vor 15:30 Uhr wieder freigegeben werden. Der rechte Fahrstreifen ist aktuell wegen Reinigungsarbeiten immer noch gesperrt. Nach derzeitiger Einschätzung dürften die Säuberungsmaßnahmen noch bis gegen 18 Uhr andauern. Ferner soll morgen Vormittag mit der Erneuerung der beschädigten Leitplankenelemente begonnen werden. Ob hierzu eine Sperrung von Fahrstreifen erforderlich ist, kann im Moment noch nicht abgeschätzt werden.

Ursprungsmeldung vom 28.12.2020, 9:47 Uhr

Achern, A 5 - Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen - Bergungsmaßnahmen laufen Der Fahrer eines Sattelzuges ist am Montagmorgen, kurz nach 6 Uhr, zwischen der Anschlussstelle Achern und der Rastanlage Renchen West aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat über eine Länge von circa 150 Metern die dortigen Leitplanken beschädigt. Hierdurch wurde der Tank des Sattelzugs beschädigt, weshalb etwa 250 Liter Diesel in das Erdreich ausgelaufen sind. Der 69-Jährige Lenker des Schwergewichts blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Die ersten Ermittlungen der Beamten des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl deuten darauf hin, dass der Endsechziger möglicherweise eingeschlafen sein könnte. Aktuell sind die Bergungsmaßnahmen angelaufen - sie dürften den ganzen Vormittag andauern. Hierzu müssen die rechte und die mittlere Fahrspur in Richtung Basel gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Auch Vertreter des Umweltamtes sind wegen des ausgelaufenen Diesels vor Ort. Der Sachschaden an den Leitplanken dürfte sich auf etwa 6.000 Euro belaufen - Der Sachschaden am verunfallten Sattelzug wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

