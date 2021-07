Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210730-3: Polizei Rhein-Erft nahm Einbrecher vorläufig fest

Brühl (ots)

Bereits am Nachmittag waren Mitarbeitern eines Baumarkts verdächtige Personen aufgefallen.

Am späten Donnerstagabend (29. Juli) haben Polizisten gegen 23 Uhr drei Männer vorläufig festgenommen. Die drei Einbrecher waren zuvor auf das Gelände des Baumarktes an der Lise-Meitner-Straße in Brühl eingedrungen. Ihnen wird außerdem zur Last gelegt, am Nachmittag desselben Tages Bohrmaschinen an einem Außenzaun des Baumarktes versteckt zu haben.

Mitarbeiter des Baumarkts meldeten den Vorfall der Polizei Rhein-Erft. Ihnen waren am Nachmittag drei Personen aufgefallen, die Elektrogeräte mit einem Einkaufswagen in den Außenbereich des Baumarkts geschoben und dort versteckt hatten. Die am Nachmittag eintreffenden Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige wegen des versuchten Diebstahls. Das Trio beabsichtigte offenbar, die zuvor bereitgelegte Ware am Abend abzuholen, fand jedoch keine Beuteteile mehr vor und wurde von Polizisten gestellt.

Bei ihrer Vernehmung räumten die Männer die Taten ein. Die Staatsanwaltschaft Köln ordnete später ihre Freilassung an.(sc)

