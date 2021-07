Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210729-4: Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Fußgänger schwer verletzt

Kerpen (ots)

Am Mittwochmittag (28. Juli) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall auf der Straße 'Zum Breitmaar'. An dem Unfall waren ein 49-jähriger Fußgänger und eine 61-jährige Radfahrerin beteiligt.

Gegen 13 Uhr fuhr die 61-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Straße 'Zum Breitmaar'. Zeitgleich hatte ein Paketbote sein Fahrzeug am Fahrbahnrand geparkt, stieg mit einem Paket unter dem Arm aus diesem aus und trat auf die Fahrbahn. Im gleichen Moment fuhr die 61-Jährige an dem geparkten Auslieferungswagen und einem weiteren geparkten Auto vorbei. Sie kollidierte mit dem 49-Jährigen, der auf die Fahrbahn getreten war und fiel mit ihrem Fahrrad zur Seite auf das geparkte Fahrzeug. Bei dem Sturz verletzte sich die 61-Jährige schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein umliegendes Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

