POL-REK: 210729-3: E-Biker bei Auffahrunfall leicht verletzt

Kerpen (ots)

Die Polizei sucht eine am Unfall beteiligte Motorradfahrerin.

Die Polizei sucht nach einer etwa Mitte 20-jährigen Motorradfahrerin, die am späten Montagabend (26. Juli) an einem Verkehrsunfall auf der Heerstraße beteiligt war. Ein 18-jähriger E-Bike-Fahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß von Krad und E-Bike leicht.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten die Motorradfahrerin und weitere Zeugen, sich zur Unfallrekonstruktion unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Gegen 23.30 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem E-Bike auf der Heerstraße in Richtung Balkhausen. Nach Angaben des jungen Mannes soll ihm in einer Kurve eine Motorradfahrerin, die in gleiche Richtung fuhr, aufgefahren sein. Dadurch fiel er mit seinem E-Bike hin und verletzte sich im Gesicht. Die Motorradfahrerin habe seinen Angaben zufolge auch angehalten und sich nach dem Wohlbefinden des 18-Jährigen erkundigt. Der junge Mann gab im ersten Moment an, dass alles in Ordnung sei und bemerkte erst nachdem die Motorradfahrerin davongefahren war, dass er im Gesicht verletzt war. Er meldete den Unfall auf einer Polizeiwache. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (akl)

