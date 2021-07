Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210728-3: Alkoholfahrt gestoppt

Elsdorf (ots)

Ein Polizist bemerkte in seiner Freizeit einen auffällig fahrenden Wagen und meldete seine Beobachtungen den uniformierten Kollegen der Polizeiwache Bergheim.

Ein Beamter der Bundespolizei hat am Dienstagmorgen (27. Juli) um 9 Uhr zunächst auf der Autobahn (BAB) 44 und im weiteren Verlauf der BAB 61 bis hin zur Abfahrt Bergheim einen auffällig fahrenden Wagen bemerkt, dem er daraufhin folgte. Zugleich meldete er seine Beobachtungen der Polizeileitstelle und gab fortlaufend seinen aktuellen Standort an.

Das vorausfahrende Fahrzeug soll in Schlangenlinien, mit unkontrollierten Fahrstreifenwechseln und ohne Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern unterwegs gewesen sein. An der Abfahrt Bergheim fuhr der Ford, der mit zwei Personen besetzt war, auf der Bundesstraße 55 weiter in Richtung Jülich. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Mispelstraße in Elsdorf konnten uniformierte Polizisten den Mondeo stoppen und beide Insassen überprüfen. Dabei stellten die Beamten die starke Alkoholisierung beider Männer fest. Im weiteren Verlauf waren beide den Beamten gegenüber unkooperativ und wollten sich nicht ausweisen, während sie im Fahrzeug bei laufendem Motor sitzenblieben. Beiden Männern mussten die Polizisten Handfesseln anlegen. Polizisten stellten die Identität des Beifahrers auf einer Polizeiwache fest. Dem Fahrer, dessen Atemalkoholwert bei 2,4 Promille lag, entnahm ein Arzt in einem Krankenhaus eine Blutprobe.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamten zudem fest, dass der Wagen am Montagmittag (26. Juli) um 11.50 Uhr in einen Verkehrsunfall mit Flucht in Quadrath-Ichendorf auf der Köln-Aachener-Straße involviert gewesen ist.

Die Staatsanwaltschaft Köln ordnete daraufhin die Sicherstellung des Fahrzeugs und des Führerscheins an.

In beiden Fällen ermittelt das Verkehrskommissariat in Hürth. Der Fahrer des Wagens muss sich in einem Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses und womöglich wegen begangener Verkehrsunfallflucht strafrechtlich verantworten. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell