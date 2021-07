Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210728-2: Unfallhergang unklar - Beteiligte und Zeugen gesucht

Hürth (ots)

Eine Fußgängerin ist an der Theresienhöhe verletzt worden.

Der Polizei Rhein-Erft liegt eine Anzeige einer Frau (82) vor, die angibt, dass sie am Dienstagmittag (27. Juli) um 13 Uhr verletzt worden sei.

Die Seniorin (82) ging eigenen Angaben zufolge vom Hürth Park in Richtung Busbahnhof (ZOB Hürth Mitte). Unmittelbar vor dem Busbahnhof habe sie aufgrund eines anfahrenden Busses stehen bleiben müssen und dabei eine Frau mit Rollkoffer wahrgenommen. Nachdem der Bus die 82-Jährige passiert habe, sei sie weiter in Richtung Theresienhöhe gegangen und hat dabei einen Schlag gegen ihr Bein verspürt. Sie sei zu Fall gekommen und habe sich dabei leicht verletzt. Daraufhin kam ein unbekannter Zeuge hinzu, welcher der Verletzten aufgeholfen und den Rettungsdienst verständigt habe.

Das Verkehrskommissariat in Hürth hat sich der Sache angenommen und bittet die bislang unbekannte Fußgängerin sowie auch den unbekannten Zeugen, sich bei den Ermittlern zur genauen Rekonstruktion der Geschehnisse unter Telefon 02233 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (bm)

