Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Bad Hönningen (ots)

In der Nacht zum Montag wurde an einem abgestellten Anhänger in der Rheinallee in Bad Hönningen das hintere amtliche Kennzeichen entwendet. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell