POL-PDNR: Kirchen- Gefährdung des Gegenverkehrs beim Überholvorgang

Kirchen (ots)

Am 24.04.2021, gegen 15:20 Uhr befuhr ein 25-jähriger Fahrer eines Pkw Fiat, die L 280, aus Kirchen kommend in Richtung Niederfischbach. Der junge Fahrzeugführer überholte im Verlauf der Strecke einen vor ihm fahrenden Traktor im Überholverbot, über eine Sperrflächenmarkierung auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Ein im Gegenverkehr befindlicher Pkw musste daraufhin stark Abbremsen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Eine Streifenwagenbesatzung, die den Vorgang beobachtete, konnte den Überholer anschließend nach einer kurzen Verfolgungsfahrt anhalten und kontrollieren. Gegen den 25-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei Betzdorf bittet den Fahrer des gefährdeten Pkw, der stark abbremsen musste, sich zu melden. Dieser setzte nach dem Bremsmanöver seine Fahrt in Richtung Kirchen fort.

