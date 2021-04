Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche im Industriegebiet Horhausen (WW)

Horhausen (WW) (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind durch bisher unbekannte Täter 5 Firmen im Industriepark Horhausen (WW) angegangen worden. An drei Firmen kam es zu vollendeten Taten, an zwei Firmen blieb es bei Einbruchsversuchen. Die Höhe des Stehlgutes liegt im unteren 4-stelligen Bereich. Der Sachschaden, der beim Aufbruch, bzw. bei den Aufbruchversuchen entstand, liegt im unteren 5-stelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell