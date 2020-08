Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Samstag gegen 18.30 Uhr fuhr ein 39-jähriger Radfahrer auf dem Radweg der Hindenburgstraße in Richtung Josef-Steinbüchel-Straße. Als er über einen abgesenkten Bordstein auf die Straße fuhr, stürzte er ohne Fremdeinwirkung. Dadurch verletzte er sich und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. /wg (747)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell