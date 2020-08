Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchte Keller- und Wohnungseinbrüche

Nettetal-Lobberich (ots)

Gleich an mehreren Stellen versuchten Unbekannte Wohnungs- und Kellertüren aufzuhebeln.

Die Unbekannten versuchten in der Zeit zwischen Donnerstag, 27.08.2020, 18:00 h und Freitag, 28.08.2020, 14:15 h gleich an zwei Häusern an der Bleichstraße vergeblich Keller- und Wohnungstüren aufzuhebeln. An einem weiteren Haus an der Bleichstraße gelang der Aufbruch des Kellers, gestohlen haben die Unbekannten aber offensichtlich nichts. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (745)

