Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Autofahrern

Nettetal-Lobberich (ots)

Ein schwer und ein leicht Verletzter bei Verkehrsunfall an der Autobahnausfahrt A61.

Gegen 12:59 Uhr wollte ein 73jähriger Autofahrer aus Nettetal von der Autobahn A61 kommend an der Ausfahrt Nettetal nach links in Richtung Lobberich abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich den Wagen eines 80jährigen aus Nettetal der auf der Straße Dyck (B509) in Richtung Boisheim fuhr. Beim Zusammenstoß im Einmündungsbereich verletzte sich der 80jährige schwer und der 73jährige leicht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden./mikö (746)

