Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zweiradkontrolle im Wiedbachtal

Roßbach (Wied) (ots)

Am Sonntag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr an der Landesstraße 255 in Roßbach (Wied) eine Zweiradkontrolle durch, in deren Verlauf 23 Motorräder kontrolliert wurden. An 4 Motorrädern sind geringe Mängel festgestellt worden.

Die Kontrollen wurden durchweg positiv aufgenommen und stießen bei den Fahrzeugführern auf Akzeptanz.

