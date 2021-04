Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Feuerwehr- und Polizeieinsatz

Rheinbrohl (ots)

Am späten Samstagabend meldeten Anwohner der Polizei das Signal eines Rauchmelders, sowie starken Qualm aus einem Haus in der Goethestraße in Rheinbrohl. Während die gewaltsame Türöffnung des Hauses erfolgen sollte, erschien der 65-jährige Bewohner. Er hatte am Abend Essen zubereitet und offensichtlich vergessen den Herd auszuschalten, wodurch Essensreste in der Pfanne verbrannten und den Alarm auslösten. Es entstand weder Sach- noch Personenschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell