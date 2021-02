Polizei Bielefeld

POL-BI: Aufbruchspuren an Ladentür

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - In der Nacht zu Sonntag, 07.02.2021, versuchten Unbekannte, in die Filiale einer Bäckerei zu gelangen. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruchsversuch an der Jöllenbecker Straße.

Am Sonntag bemerkte ein Angestellter der Bäckereifiliale in Nähe der Einmündung der Albert-Schweitzer-Straße Beschädigungen an der Eingangstür. Die Tür ließ sich zwar verschließen, allerdings wies sie deutliche Spuren von Gewalteinwirkung auf, die darauf schließen lassen, dass sich jemand unberechtigt Zutritt verschaffen wollte. Der Tatzeitraum für den Einbruchsversuch lag zwischen Samstag, gegen 13:30 Uhr, und Sonntag, gegen 14:00 Uhr.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell