Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210727-1: Senior nach Verkehrsunfall beschimpft

Hürth (ots)

Die Polizei setzt bei der Suche nach einer Unfallbeteiligten auf die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Bei der Gesuchten soll es sich um eine Frau im Alter zwischen 28 bis 35 Jahren gehandelt haben. Sie hatte kurze blonde Haare und war mit Hotpants und einem Top bekleidet.

Ihr wird vorgeworfen, einen 67-jährigen Fußgänger mit ihrem Wagen angefahren und verletzt zurückgelassen zu haben.

Am Montag (26. Juli) ging ein 67-Jähriger um 12.45 Uhr auf dem Fußweg der Spijkenisser Straße in Richtung Theodor-Heuss-Straße in Hermülheim. An dieser Stelle befindet sich der rückwärtig gelegene Parkplatz des Hürth-Parks. Eine Frau soll nach Angaben des Fußgängers mit ihrem Wagen auf den Parkplatz aufgefahren und mit dem Fußgänger zusammengestoßen sein. Der 67-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, als er daraufhin stolperte und zu Boden fiel. Die Autofahrerin soll aus dem Wagen gestiegen sein und den Senior aufs Übelste beschimpft und bespuckt haben, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die unbekannte Autofahrerin verließ anschließend die Unfallstelle.

Da an der Unfallstelle ein hohes Verkehrsaufkommen herrschte, hoffen die Ermittler des Verkehrskommissariats auf den ein oder anderen Zeugen aus der Bevölkerung, der sich zur Unfallzeit am Hürth Park aufhielt.

Das Verkehrskommissariat in Hürth bittet diese Fahrerin oder auch weitere Zeugen darum, sich umgehend mit den Ermittlern zur Rekonstruktion des Unfalls in Verbindung zu setzen. Das Kommissariat ist telefonisch unter 02233 52-0 oder auch per Email unter poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu erreichen. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell