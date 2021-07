Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210526-3: Jugendlicher bei Verkehrsunfall auf Fahrrad leicht verletzt

Quadrath-Ichendorf (ots)

Die Polizei Rhein-Erft sucht den zweiten am Unfall beteiligten Radfahrer

Ein 14-Jähriger fuhr am Sonntagvormittag (25. Juli) mit seinem Fahrrad am rechten Fahrbahnrand auf der Frenser Straße in Richtung Bürgerhaus. Seinen Angaben zufolge fuhr vor ihm ein etwa 35 bis 45 Jahre alter Mann. Nach Schilderung des Jugendlichen habe der unbekannte Unfallbeteiligte ganz plötzlich nach links einen 'Drift' gemacht und so stark abgebremst, dass er selbst nicht mehr bremsen konnte und die beiden Fahrräder zusammengestoßen sein sollen. Der 14-Jährige sei durch die Kollision nach vorne über seinen Lenker gestürzt und habe sich dabei leicht verletzt. Der Mann habe auf seine Frage, ob alles in Ordnung sei nicht reagiert und habe sich dann vom Unfallort vermutlich Richtung Auerweg entfernt. Nach dem Unfall sollen sich auch zwei unbeteiligte Zeugen, um den 14-Jährigen gekümmert haben. Das Verkehrskommissariat bittet sowohl die beiden Zeugen und den bislang unbekannten Radfahrer als auch andere Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

