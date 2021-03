Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 74-jähriger Pedelecfahrer leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch (11. März 2021) gegen 14.30 Uhr auf der B236 in Finnentrop-Bamenohl zwischen einem 22-jährigen Pkw-Fahrer und einem 74-jährigen Radfahrer ereignet. Der Pkw-Fahrer wollte von einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes nach rechts auf die B236 abbiegen. Nach eigenen Angaben hielt er an der dort befindlichen Lichtzeichenanlage, bis diese auf "grün" umschaltete. Dann fuhr er langsam an. Gleichzeitig befuhr ein 74-Jährige mit seinem Pedelec den Radweg in Richtung Grevenbrück. Der Pedelecfahrer gab an, dass auch für ihn die Ampel "grünes Licht" zeigte und er daher seine Fahrt fortsetzte. Die Fahrzeuge stießen daraufhin zusammen, sodass der 74-Jährige stürzte und sich dabei verletzte. Polizeibeamte überprüften die Lichtzeichenanlage, stellten aber keine Störungen oder Defekte fest. Vor Ort konnte nicht geklärt werden, wer der Verursacher des Unfalls war. An dem Pkw und dem Pedelec entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

