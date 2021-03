Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 41-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Bild-Infos

Download

Wenden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (9. März) gegen 17.25 Uhr auf der Koblenzer Straße in Richtung Olpe ist eine 41-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt worden. Diese befuhr mit ihrem Wagen die Straße und musste verkehrsbedingt ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Ein ihr folgender 25-jähriger Pkw-Fahrer reagierte zeitverzögert und kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Er fuhr auf den Wagen der 41-Jährigen auf. Durch den Aufprall erlitt sie Schmerzen im Nacken. Die Verletzte beabsichtigte, sich nachträglich in ärztliche Behandlung zu begeben. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell