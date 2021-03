Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Vereinsheim

Wenden (ots)

Am Mittwoch (10. März) gegen 1.25 Uhr sind Unbekannte in ein Vereinsheim in der Straße "Am Golfplatz" in Wenden-Dörnscheid eingedrungen. Vermutlich warfen sie mit Steinplatten und Eisengittern die Verglasung der Eingangstür ein und drangen so in das Gebäude ein. Dort durchsuchten sie mehrere Räume sowie Schränke und Schubladen. Derzeit ist noch unbekannt, ob etwas entwendet wurde. Es entstand Sachschaden am Gebäude. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

