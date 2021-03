Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schrauben in Wurzeln gedreht

Olpe (ots)

Bereits am vergangenen Freitag teilte ein Zeuge der Polizei ein Gefährdungsdelikt mit. Dieser hatte aufgrund eines konkreten Hinweises auf einer sogenannten Single-Trail-Strecke oberhalb der B54 zwischen Stachelau und Altenkleusheim mehrere Wurzeln gefunden, in denen Schrauben eingedreht und die Köpfe abgeschnitten waren. Schon am Donnerstag hatten zwei MTB-Fahrer diese Strecke befahren und sich dabei die Reifen beschädigt. Die Strecke ist von MTB-Fahrern auf einem privaten Grundstück außerhalb der offiziellen Wege angelegt worden.

Der Zeuge, sowie die Geschädigten, die offiziell keine Anzeige erstatten wollten, entfernten die Schrauben, so dass in diesem Bereich keine Gefahrenstelle mehr besteht. Bislang sind der Polizei keine weiteren Geschädigten sowie Gefahrenstellen bekannt. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell