POL-OE: Sachbeschädigung an Pkw

Finnentrop (ots)

Zwischen Sonntag (8. März, 17 Uhr) und Montag (9. März, 5.30 Uhr) hat ein Unbekannter einen Pkw in Finnentrop beschädigt. Der Geschädigte entdeckte den Schaden erst am Montagabend, sodass als mögliche Tatorte zum einen die Straße "Mühlenschlade" in Finnentrop-Bamenohl in Frage kommt. Dort wurde der Pkw über Nacht geparkt. Alternativ kann es sein, dass der Unbekannte den Pkw in der Straße "Wiethfeld" beschädigte. Der Kratzer ist rund 72 Zentimeter lang und befindet sich unterhalb des Fahrerfensters. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

