POL-FR: Waldshut-Tiengen/Lauchringen: Auffahrunfälle fordern vier Verletzte

Zwei Auffahrunfälle am Freitag, 08.05.2020, in Lauchringen und WT-Tiengen forderten vier Verletzte. Gegen 11:00 Uhr war es in Unterlauchringen an der Kreuzung Bundesstraße/Kadelburger Straße zum ersten Unfall gekommen. Ein 52-jähriger Opel-Fahrer war einem vor der roten Ampel stehenden Lieferwagen aufgefahren. Der Opel-Fahrer und der 34 Jahre alte Lieferwagenwagenfahrer wurden leicht verletzt. Der Sachschaden lag bei rund 10000 Euro. Kurz vor 13:00 Uhr war in der Ortsdurchfahrt von Tiengen ein 19-jähriger Ford-Fahrer einem abbremsenden BMW ins Heck gefahren. Neben der 22 Jahre alten BMW-Fahrerin verletzte sich die 20-jährige Beifahrerin im Ford. Beide kamen ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt hier bei rund 8500 Euro. Eine Fachfirma musste die Fahrbahn reinigen.

