POL-FR: Albbruck: Kollision zwischen Pkw und Fahrrad - Fahrradfahrer muss ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fahrrad kam es am Freitagabend, 08.05.2020, auf den Schwaderlocherweg bei Albbruck. Dabei wurde der 63-jährige Fahrradfahrer schwer verletzt. Gegen 17:15 Uhr war dort eine 33-jährige Peugeot-Fahrerin vom Dreispitz in Richtung B 34 unterwegs, als sie mit dem von rechts vom Radweg kommenden Pedelecfahrer zusammenprallte. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrradfahrer schwere Beinverletzungen. Er kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Pkw liegt bei rund 3000 Euro, der am Pedelec bei ca. 1000 Euro.

