Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 21-Jähriger bei Auffahrunfall leicht verletzt

Attendorn (ots)

Bereits am Dienstag (9. März) hat sich gegen 14.10 Uhr auf der L539 in Attendorn ein Auffahrunfall ereignet. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße in Richtung der Kreuzung "Am Wassertor". Ihm folgte ein 39-Jähriger mit einem Lkw. Zum Unfallzeitpunkt wechselte die an der Kreuzung befindliche Lichtzeichenanlage von "grün" auf "gelb". Daraufhin bremste der 21-Jährige seinen Wagen ab. Der dahinter befindliche 39-Jährige reagierte nach eigenen Angaben zu spät und fuhr mit seinem Lkw auf den vorausfahrenden Pkw auf. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Am Folgetag zeigte der Geschädigte bei der Polizei eine leichte Verletzung an.

