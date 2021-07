Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210726-2: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bedburg (ots)

Am Samstagmorgen (24. Juli) ist ein Radfahrer (54) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 54-Jährige fuhr ersten Erkenntnissen zufolge um 9.10 Uhr auf einem land- und forstwirtschaftlichen Weg in Richtung Alte Frauweilerstraße. Im Kreuzungsbereich der Alten Frauweilerstraße und dem Feldweg, kreuzte der Radfahrer die Fahrbahn. Dabei stieß er mit dem Peugeot eines 55-Jährigen zusammen, der die Alte Frauweilerstraße in Richtung Bedburg-Rath entlang fuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer schwer. Rettungskräfte brachten ihn unter anderem mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. Der 54-Jährige trug glücklicherweise einen Fahrradhelm bei dem Verkehrsunfall. Die Ermittlungen zur Sache nahm das Verkehrskommissariat auf. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell