Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Alpen (ots)

Am Dienstag gegen 10.15 Uhr kam es in Veen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer so schwer verletzte, dass Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden kann.

Eine 81 Jahre alte Autofahrerin aus Alpen befuhr mit einem PKW die Veener Straße aus Richtung Xanten kommend. Als sie nach links in die Dorfstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem 71-jährigen, entgegenkommenden Motorradfahrer aus Schermbeck. Dieser stürzte und verletzte sich dabei schwer.

Ein Rettungshubschruber brachte ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Die 81-Jährige blieb unverletzt.

