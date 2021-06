Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg

Nimwegen - Badeunfall am 09.06.21 in Rheinberg-Orsoy - Vermisster tot aufgefunden

Rheinberg (ots)

Am 12.06.21 wurde in Nimwegen in der Waal der 29-Jährige, der im Bereich Rheinberg-Orsoy nach Schwimmen im Rhein abgetrieben worden war, tot aufgefunden.

Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich nicht ergeben. Es ist von einem tragischen Unglücksfall auszugehen.

