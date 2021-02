Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unterschlagung eines Portemonnaies

Asbach (ots)

Am 05.02.2021 um ca. 10:10 Uhr kam es zu einer Unterschlagung einer Geldbörse im dm-Markt in Asbach. Die Geschädigte legte dabei ihre Geldbörse an der Kasse ab, um ihre Einkäufe einzupacken. Als sie die Geldbörse im Nachgang wieder aufnehmen wollte, war sie nicht mehr dort (te).

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell