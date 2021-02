Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bad Hönningen - Aufsehenerregender Verkehrsunfall mit erheblichem Schaden und schwieriger Bergung

Neuwied (ots)

Mehrere Notrufe meldeten nahezu zeitgleich einen Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, welche zuvor mit ihrem PKW eine Böschung herabgestürzt sei. Vor Ort kann eruiert werden, dass der alleinbeteiligte Fahrer mit seinem PKW erfolglos eine Abkürzung über den Rheinsteig nach Linz suchte, um die Hochwassersperrungen zu umfahren. Als er versuchte rückwärts auf einem sehr abschüssigen Privatparkplatz zu wenden, touchierte er zunächst den geparkten PKW des Hauseigentümers. Anschließend prallte er gegen eine massive Steinmauer und riss diese ein. Dann stieß er mit seinem Fahrzeugheck gegen eine in ca. 3,5m Höhe befindliche Zugangstreppe und riss dort das Geländer ab. Anschließend kippte der PKW mit der Fahrzeugfront nach unten und schlug in dem Innenhof des unter Denkmalschutz stehenden Anwesens ein, wo er auf allen vier Rädern mit Totalschaden zum Stehen kam. Durch den erheblichen Lärm wurde eine Ärztin aus der Nachbarschaft auf den Unfall aufmerksam und leistete unverzüglich Erste-Hilfe. Der Unfallverursacher kam schwer- aber nicht lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus, wo ihm zwecks Beweissicherung eine Blutprobe entnommen wurde. Wie der PKW aus dem Innenhof wieder geborgen werden kann ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. An dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude entstand nicht unerheblicher Schaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell